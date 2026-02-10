Đường hoa Tết lần đầu tổ chức trong Hoàng thành Thăng Long

Ngoài đường hoa, tại Hoàng thành Thăng Long cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đón Tết Nguyên đán như không gian trưng bày chuyên đề, trong đó, khu Tết dân gian tái hiện sinh hoạt ngày Tết của người dân kinh kỳ với nhiều phong tục truyền thống. Tiếp nối, không gian nghi lễ cung đình thời Lê Trung hưng giới thiệu các nghi thức tiêu biểu qua hệ thống pano, tranh và mô hình tái hiện. Bên cạnh đó, triển lãm ảnh “Tết trong ký ức” cùng trưng bày về di sản văn hóa Việt Nam cung cấp thêm tư liệu về đời sống Tết qua các thời kỳ và hoạt động bảo tồn di sản.