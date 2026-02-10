Đường hoa Tết lần đầu tổ chức trong Hoàng thành Thăng Long

Các hạng mục trang trí được thiết kế theo nguyên tắc bảo tồn, không can thiệp vào cấu trúc kiến trúc và trục không gian đặc thù của khu di tích. Vật liệu sử dụng chủ yếu là tre, gỗ, kết hợp hệ thống chiếu sáng tiết chế nhằm giữ sắc thái trang nghiêm của di sản. Trong ảnh, ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tham quan đường hoa xuân.
Hệ thực vật gồm nhiều loài quen thuộc mùa xuân miền Bắc như bưởi Diễn, quất, đào, xen cài các dải lúa trổ bông và các giống hoa truyền thống. Cách sắp đặt theo nhiều tầng nhằm tôn vinh kiến trúc hiện hữu thay vì tạo khối trang trí lớn. Ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam (áo dài nâu) cùng đại diện các đại sứ, phu nhân đại sứ tham quan, ấn tượng với đường hoa.
Với chủ đề "Bình minh khát vọng", không gian trải nghiệm tại đường hoa chia thành 4 chương gồm Kinh - Kỳ - Vọng - Hội, gợi mở sự chuyển giao giữa lịch sử kinh đô nghìn năm và khát vọng phát triển trong thời đại mới. Nơi đây cũng được lựa chọn để đón đoàn đại sứ, phu nhân và đại diện cơ quan ngoại giao tham dự Chương trình Ngày Tìm hiểu Việt Nam 2026.
Ngoài đường hoa, tại Hoàng thành Thăng Long cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đón Tết Nguyên đán như không gian trưng bày chuyên đề, trong đó, khu Tết dân gian tái hiện sinh hoạt ngày Tết của người dân kinh kỳ với nhiều phong tục truyền thống. Tiếp nối, không gian nghi lễ cung đình thời Lê Trung hưng giới thiệu các nghi thức tiêu biểu qua hệ thống pano, tranh và mô hình tái hiện. Bên cạnh đó, triển lãm ảnh “Tết trong ký ức” cùng trưng bày về di sản văn hóa Việt Nam cung cấp thêm tư liệu về đời sống Tết qua các thời kỳ và hoạt động bảo tồn di sản.
Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới năm 2010, phản ánh hơn một thiên niên kỷ lịch sử kinh đô. Việc đưa mô hình đường hoa vào khu di sản được xem là cách tiếp cận mới trong khai thác giá trị di tích, giúp người dân, du khách trải nghiệm Tết cổ truyền trong bối cảnh lịch sử nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội. Hoạt động cũng góp phần làm nổi bật vai trò của Hoàng thành Thăng Long trong hành trình quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Song song, một đường hoa xuân khác cũng được phát triển tại khu đô thị Mailand Hanoi City, phía Tây Hà Nội. Nếu đường hoa tại Hoàng thành Thăng Long là không gian di sản phục vụ hoạt động nghi lễ, đối ngoại, thì Mailand Hanoi City tổ chức đường hoa mang tính sinh hoạt cộng đồng.
Sự kiện do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn Sovico và Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, cho thấy, sự đồng hành của các doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa - di sản, góp phần lan tỏa giá trị Tết truyền thống tới cộng đồng và bạn bè quốc tế.
Trước đó, tại sự kiện ngày 7/2, đường hoa Home Hanoi Xuan trong khu đô thị Mailand Hanoi City được UNESCO trao chứng nhận sáng kiến tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp trong việc góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và kế hoạch hành động của Hà Nội khi tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo cũng như cách tiếp cận và tái diễn các di sản văn hóa theo tinh thần đương đại.
"Đối với Phú Long, phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa, di sản. Việc tham gia xây dựng đường hoa Tết tại Hoàng thành Thăng Long được thực hiện với sự tôn trọng không gian di tích, đồng thời, lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và cởi mở với bạn bè quốc tế", đại diện Phú Long chia sẻ.
Song Anh