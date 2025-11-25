Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026 sẽ mở rộng sang tuyến phố lân cận

TP HCMĐường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay sẽ kéo dài 8 ngày, lần đầu bố trí các khu ẩm thực, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, hoạt động lễ hội... ở các tuyến phố lân cận.

Theo kế hoạch vừa được UBND TP HCM đưa ra, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 mang chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, khai mạc từ 19h ngày 15/2 và bế mạc vào 21h ngày 22/2/2026 (28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ). Riêng đại cảnh trên đường hoa sẽ kéo dài thời gian trưng bày thêm một tháng sau đó.

Thiết kế ở đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Đây là năm thứ 23 đường hoa được tổ chức vào dịp Tết ở khu trung tâm TP HCM, trở thành nét văn hóa đặc trưng của thành phố. Ngoài việc tập trung vào trang trí, năm nay đường hoa Nguyễn Huệ sẽ lần đầu được tổ chức các khu vực phục vụ ẩm thực, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, cùng hoạt động lễ hội, tương tác, kết nối... dọc hai bên và một phần lòng đường Nguyễn Huệ, vỉa hè góc Lê Lợi - Nguyễn Huệ (khu Thương xá Tax cũ).

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giải trí, phục vụ ẩm thực sẽ được tổ chức trên vỉa hè trước khách sạn, nhà hàng trong hệ thống Saigontourist Group nằm trên trục đường Nguyễn Huệ và lân cận khu trung tâm (Oscar, Palace, Kim Đô, Caravelle, Sheraton, Grand, Rex, Majestic, Lữ hành Saigontourist Group...). Nhiều hoạt động nghệ thuật khác cũng được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra đường hoa dịp Tết năm nay.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ lắp đặt 6-10 màn hình led ở khu vực đường hoa như giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, góc tòa nhà Union Square; góc Thương xá Tax cũ... Hệ thống này sẽ trình chiếu hình ảnh đường hoa qua các năm, kết hợp quảng bá lễ hội Tết tại TP HCM cũng như hình ảnh, thương hiệu của các đơn vị đồng hành cùng đường hoa dịp Tết.

Cùng với phố Nguyễn Huệ, Tết năm nay TP HCM dự kiến tổ chức các khu vực đường hoa khác tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Những nơi này sẽ có kế hoạch triển khai riêng.

Tết Nguyên đán năm ngoái đường hoa Nguyễn Huệ được TP HCM tổ chức với chủ đề Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa. Trong 8 ngày mở cửa phục vụ người dân và du khách, đường hoa đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan. Ngoài ra, hàng triệu hình ảnh liên quan đường hoa cập nhật trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội...

Giang Anh