Đường dây sản xuất gas giả 'cực lớn' ở Đồng Nai bị triệt phá

Ngày 31/1, Công an Đồng Nai đánh giá đây là đường dây sản xuất gas giả cực lớn, tạm giữ ít nhất 16 người, đang mở rộng điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Trước đó 2 ngày, hàng trăm trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đồng loạt kiểm tra, khám xét 10 địa điểm sang chiết gas quy mô lớn trên khu vực Đông Nam bộ.
Lực lượng chức năng thu giữ 14 ôtô tải các loại (trong đó có 5 xe bồn), gần 4.000 bình gas loại 12 kg và 45 kg (hơn 2.000 bình đã có gas được in nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau). Ngoài ra còn có 3 bồn gas, 6 thùng tem, nhãn gas, 6 máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas...
Bước đầu cảnh sát xác định có 16 người liên quan, các cơ sở trên được nhóm này thuê lại rồi sản xuất gas giả của các thương hiệu lớn, uy tín.
