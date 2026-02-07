TP HCMNguyễn Thanh Hiếu, 38 tuổi, tạo lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội với thông tin giả mạo và bán số lượng lớn vũ khí, công vụ hỗ trợ ra thị trường,

Ngày 6/2, Hiếu bị Phòng An ninh nội địa, Công an TP HCM khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Thanh Hiếu và tang vật. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2016, Hiếu dùng mạng xã hội là kênh phân phối chính để tiếp cận người mua súng, đạn, linh kiện súng quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ tại TP HCM và các địa phương lân cận.

Nhằm che giấu và tránh sự truy vết của lực lượng chức năng, người này liên tục tạo nhiều tài khoản ảo. Quá trình giao dịch qua mạng được Hiếu thực hiện với sự cảnh giác cao độ.

Đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng xã hội ở TP HCM Cảnh sát khám xét kho súng, đạn của Nguyễn Thanh Hiếu. Video: Công an TP HCM

Sau thời gian điều tra, Phòng An ninh nội địa đã bắt quả tang hành vi của Hiếu, thu 3 khẩu súng, 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn và nhiều linh kiện, công cụ hỗ trợ.

Công an TP HCM cảnh báo hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí gây nguy hiểm lớn cho an ninh xã hội. Nhà chức trách khẳng định sẽ xử lý nghiêm, đồng thời khuyến cáo người dân không bao che và cần tố giác ngay khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Quốc Thắng