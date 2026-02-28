Đường dây mua bán một lá gan giá 1,5 tỷ đồng

Hà NộiĐoàn Văn Hòa nhiều lần môi giới giá giao dịch một quả thận 800-950 triệu đồng, một lá gan 1,2-1,5 tỷ đồng song chỉ trả cho người bán một nửa số tiền.

Ngày 28/2, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Đoàn Văn Hòa, 37 tuổi, quê Thanh Hóa; Nguyễn Đức Xuân, 37 tuổi, quê Hà Nội và Lê Văn Sơn, 30 tuổi, quê Phú Thọ, để điều tra tội Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người. Đây là chuyên án do C02 xác lập, đấu tranh.

Nhà chức trách cáo buộc Hòa cầm đầu đường dây, Sơn và Xuân có vai trò giúp sức. Để những người có nhu cầu mua, bán bộ phận cơ thể người có thể kết nối, Hòa chỉ đạo Sơn và Xuân dùng tài khoản Facebook đăng bài quảng cáo với nội dung tìm người cần hiến gan, thận gấp và hứa "hậu tạ cao".

Các nghi can cũng kết nối với những người từng bán bộ phận cơ thể để mở rộng tệp khách hàng. Hòa trực tiếp trao đổi với người có nhu cầu ghép gan, thận để lấy thông tin bệnh án, thống nhất giá cả, đặt cọc tiền, trao đổi phương thức thanh toán.

Sau khi người bán đồng ý, Hòa trực tiếp hoặc chỉ đạo Sơn, Xuân hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý tại địa phương. Việc mua bán được thực hiện dưới hình thức hiến tặng bộ phận cơ thể người nhằm đảm bảo thủ tục nhân đạo.

Người bán đến Hà Nội hoặc TP HCM để được các nghi can dẫn đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù (chỉ số tương thích HLA) phục vụ việc cấy ghép. Quá trình đi lại, ăn ở, chi phí xét nghiệm do nhóm Hòa chi trả.

Đoàn Văn Hòa, Nguyễn Đức Xuân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Với người mua, Hòa và đồng phạm yêu cầu phải đặt cọc tiền. Sau khi tìm được người bán gan, thận có chỉ số phù hợp, Hòa thỏa thuận giá cả, cách thức thanh toán. Chọn xong cặp mua bán tương thích, họ làm thủ tục y tế để bệnh viện tiến hành cấy ghép.

Theo thoả thuận, giá một quả thận 800-950 triệu đồng, giá một lá gan 1,2-1,5 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí phẫu thuật cho người bán và người mua và chi phí phát sinh khác như xét nghiệm, ăn ở, đi lại. Tất cả chi phí do người mua chịu trách nhiệm. Ngay trước ca cấy ghép, người mua hoặc thân nhân của họ phải chuyển tiền như thỏa thuận cho Hòa.

Thực tế, người bán nhận về 300-450 triệu đồng với một quả thận và khoảng 600-800 triệu đồng cho một lá gan.

Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm của Hòa hưởng lợi vài trăm triệu đồng với mỗi ca ghép thành công. Tính đến khi bị bắt, nhóm này đã môi giới thành công cho nhiều cặp ghép gan, thận.

