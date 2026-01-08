Đường dây mua bán khí cười thu lợi hơn 100 tỷ đồng tại TP HCM

Trần Tuấn Kiệt, 31 tuổi, mua hàng chục tấn khí cười (N2O) từ nhiều nơi đưa về TP HCM chiết ra các bình nhỏ, bán cho nhiều quán bar, club và các tỉnh thành.

Ngày 8/1, Kiệt và 60 người khác bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt về hành vi Buôn bán hàng cấm.

Trần Tuấn Kiệt và một số đồng phạm. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, tháng 7/2025, cảnh sát bắt quả tang hai người mua bán 20 bình khí cười (N2O) tại khu vực hầm để xe của một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Phú Thuận (quận 7 cũ).

Lần theo dấu vết những người liên quan, cơ quan điều tra xác định Kiệt cầm đầu đường dây, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phương thức thủ đoạn tinh vi trong thời gian dài. Nhóm này cung cấp khí cười cho nhiều quán bar, pub, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn thành phố.

Khám xét các kho hàng và nơi ở của nhóm này, công an thu giữ 1.563 bình kim loại chứa khí N2O, 3 kho bồn lớn dung tích khoảng 30 tấn cùng 12 ôtô và 5 xe máy. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ số tiền mặt lên đến hàng chục tỷ đồng cùng nhiều sổ sách, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội.

Đường dây buôn bán khí cười thu lợi hơn 100 tỷ đồng tại TP HCM Cảnh sát bắt 60 người, khám xét nhiều kho khí cười. Video: Công an TP HCM

Thủ đoạn che giấu dòng tiền 'khủng'

Kết quả điều tra cho thấy, Kiệt thu mua khí cười từ nhiều nơi, vận chuyển về TP HCM bằng xe tải hoặc xe khách tuyến Bắc - Nam, sang chiết từ bình lớn sang các bình nhỏ. Anh thiết lập hệ thống kho chứa tại nhiều địa điểm; trong đó kho tại phường Phú Thuận là nơi tập kết và sang chiết chính.

Để tránh cảnh sát phát hiện, nhóm Kiệt sử dụng các thủ đoạn như giao dịch qua mạng xã hội; dùng ứng dụng nhắn tin mã hóa, lập các nhóm chat với quy ước ký hiệu riêng để trao đổi và đặt hàng.

Dòng tiền cũng được nhóm này xóa dấu vết bằng cách chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người thân hoặc nhân viên, luân chuyển qua nhiều người trung gian hoặc rút tiền mặt.

Các số liệu cho thấy, từ 1/1 đến 7/7/2025, Kiệt đã hưởng lợi bất chính gần 106 tỷ đồng từ việc buôn bán khí cười.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và cơ sở giải trí tiêu thụ khí cười.

Quốc Thắng