Đường dây mại dâm phục vụ gần 50 cầu thủ Serie A

ItalyĐiều tra của công tố Milan cho thấy mạng lưới mại dâm hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc công ty sự kiện, cung cấp dịch vụ trọn gói xa xỉ cho gần 50 cầu thủ Serie A, kèm sử dụng "khí cười" khó phát hiện trong kiểm tra doping.

Giới chức Italy đang làm rõ vụ bê bối liên quan đến một đường dây mại dâm và giải trí cao cấp tại Milan, với nhiều tình tiết mới cho thấy quy mô, cách thức hoạt động tinh vi của tổ chức này.

Quảng trường Duomo, ở Milan, Italy. Ảnh: Marca

Theo điều tra do Phó công tố Milan Bruna Albertini phụ trách, mạng lưới đã cung cấp dịch vụ cho khoảng 50 cầu thủ Serie A, gồm các ngôi sao thuộc Inter Milan, AC Milan và một số đội khác. Hoạt động được tổ chức dưới dạng một "hệ sinh thái" khép kín, kết hợp tiệc xa hoa, mại dâm và sử dụng chất kích thích.

Cảnh sát tài chính Italy (Guardia di Finanza) đã bắt giữ 4 nghi phạm, trong đó xác định Emanuele Buttini và Deborah Ronchi là hai kẻ cầm đầu. Nhóm này vận hành thông qua công ty Ma.De Milano, có trụ sở tại Cinisello Balsamo, ngụy trang dưới hình thức tổ chức sự kiện và quảng bá qua tài khoản Instagram "Made_luxury_concierge", thu hút giới cầu thủ và doanh nhân.

Theo hồ sơ, khách hàng được cung cấp các "gói trọn gói" trị giá hàng nghìn USD. Buổi tối thường bắt đầu bằng tiệc tối tại các nhà hàng cao cấp, sau đó di chuyển đến khu VIP tại những hộp đêm nổi tiếng.

Điểm cuối của hành trình là các khách sạn 5 sao, trong đó có Hotel ME Milan Il Duca tại quảng trường Piazza della Repubblica, hoặc các căn hộ riêng do tổ chức bố trí nhằm đảm bảo kín đáo. Một số địa điểm khác được nhắc đến gồm khu vực gần hộp đêm Tocqueville, sân thượng Ceresio hay nhà hàng Pineta, nơi tổ chức các bữa tiệc có tới 70–80 phụ nữ tham gia.

Chi phí cho các bàn tiệc có thể lên tới hàng nghìn USD, gồm rượu champagne và dịch vụ đi kèm.

Một chi tiết đáng chú ý là việc sử dụng nitơ oxit (khí cười) trong các bữa tiệc. Đây là chất gây hưng phấn nhanh, thường dùng trong y tế nhưng bị lạm dụng như chất giải trí.

Theo điều tra, loại khí này được ưa chuộng vì không bị phát hiện trong các cuộc kiểm tra doping, tạo ra rủi ro lớn về sức khỏe và đạo đức nghề nghiệp với VĐV. Các đoạn ghi âm cho thấy khách hàng trực tiếp yêu cầu cung cấp "bóng khí" ngay tại phòng khách sạn.

Không chỉ giới bóng đá, mạng lưới còn phục vụ nhiều nhân vật trong lĩnh vực thể thao và giải trí. Một đoạn nghe lén cho thấy có yêu cầu sắp xếp "bạn gái trả phí" cho một tay đua Công thức 1 khi đến Milan.

Phía sau các bữa tiệc xa hoa là dấu hiệu bóc lột. Cơ quan điều tra xác định hơn 100 phụ nữ, bao gồm người mẫu, lễ tân và gái gọi, đã bị lôi kéo tham gia vào đường dây. Những người này phải chia tới 50% thu nhập cho tổ chức, đồng thời trả tiền thuê chỗ ở do chính mạng lưới cung cấp.

Một số trường hợp nghiêm trọng cũng được ghi nhận, như một phụ nữ Colombia bị ép bán dâm từ năm 2022, hay tin nhắn của một cô gái thông báo mang thai sau khi quan hệ với một cầu thủ vào cuối năm 2025.

Đường dây này thậm chí vẫn hoạt động ngay cả trong giai đoạn phong tỏa vì Covid-19. Năm 2021, cảnh sát từng phát hiện một tụ điểm tổ chức tiệc và mại dâm trái phép tại Cinisello Balsamo, bất chấp quy định giãn cách.

Hiện cơ quan chức năng phong tỏa hơn 1,2 triệu USD, được cho là lợi nhuận từ hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, giới điều tra nhận định con số thực tế có thể lớn hơn nhiều.

Danh tính các cầu thủ và khách hàng liên quan vẫn chưa được công bố do đang trong quá trình điều tra, song vụ việc được đánh giá có thể gây chấn động lớn trong bóng đá Italy thời gian tới.

Hồng Duy (theo Marca)