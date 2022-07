Đường dây cho vay qua app lãi suất hơn 2.000% bị xoá sổ

Khách hàng vay tiền qua app chỉ được nhận 59,9% tổng số tiền vay; chịu lãi suất hơn 2.000%/năm cho gói vay 7 ngày, quá hạn sẽ bị phạt 6%.

Ngày 12/7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá đường dây này. 41 người đã bị triệu tập làm việc.

Theo điều tra, đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia, do các nghi phạm người nước ngoài cầm đầu. Chúng lập Công ty TNHH công nghệ Funmobi sau đó sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động như Vndong, Hitien, Zdong, Hvay... Các app này liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính fintech để cung cấp gói sản phẩm cho vay trị giá 2-7 triệu đồng, kỳ hạn vay 7 ngày với lãi suất hơn 2.000%/năm.

Khách hàng có nhu cầu được bộ phận hỗ trợ cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động và đăng ký bằng thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, nơi làm việc, ảnh chân dung... Khi hồ sơ được thẩm định, khách hàng sẽ được duyệt khoản vay theo nhu cầu.

Cảnh sát khám xét tại một địa điểm. Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, bộ phận trung gian thanh toán khi giải ngân chỉ chuyển cho khách hàng 59,9% tổng số tiền vay. Số 40,1% còn lại chúng hưởng lợi để chi cho các khoản phí và lãi suất cho gói vay 7 ngày.

Sau đúng 7 ngày, khách hàng phải thanh toán toàn bộ số tiền vay. Người nào chưa có khả năng chi trả sẽ bị nhóm nhân viên gọi điện đe doạ, khủng bố tinh thần đến người thân, bạn bè và phải chịu 6% phí phạt quá hạn.

Theo công an, đường dây lập các bộ phận chuyên trách như quản lý, thẩm định, hỗ trợ hoạt động vay đặt tại TP HCM; trung gian thanh toán hoạt động thu chi hộ đặt tại Hà Nội; bộ phận nhắc nợ, thu hồi nợ đặt tại Lào Cai.

Cảnh sát xác định, hiện có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng Vndong, Hitien, Zdong, Hvay với tổng số tiền hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó tiền đã giải ngân là 659,6 tỷ đồng, số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là 830,1 tỷ, phí phạt là 9,87 tỷ. Lượng tiền mà nhóm nghi phạm chiếm hưởng là 322,6 tỷ đồng.

Phạm Dự