Đường dây cần sa 92 tỷ đồng ẩn trong các căn hộ cao cấp

Quảng NinhHơn 412 kg cần sa, tổng giá trị trên 92 tỷ đồng, được đường dây của Nguyễn Phi Cơ phân phối qua Telegram và cất giấu tại các căn hộ cao cấp ở Hà Nội, TP HCM.

TAND tỉnh Quảng Ninh đang xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, liên quan Nguyễn Phi Cơ (31 tuổi, TP HCM) cùng 17 người khác.

Theo cáo trạng, đường dây hình thành từ năm 2020, hoạt động tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh, thành khác. Nhóm phân chia công đoạn từ quảng cáo, nhận tiền đến đóng gói, vận chuyển nhằm xóa dấu vết.

Lập nhóm Telegram bán hàng

Nguyễn Phi Cơ lập nhóm Telegram "Hoa Sơn Búp", dùng tài khoản "Hồng Chí Cam" để quảng cáo cần sa từ giữa năm 2020. Ban đầu, Cơ tự bán lẻ, sau đó chuyển sang làm cộng tác viên cho các kho tại Hà Nội và TP HCM.

Cơ đăng mã hàng do các kho cung cấp lên nhóm. Khách chọn hàng, nhắn tin riêng rồi chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng Cơ mua trên mạng. Sau khi nhận tiền, Cơ chuyển địa chỉ, số điện thoại người nhận cho các kho để đóng gói, gửi hàng.

Mỗi đơn thành công, Cơ giữ lại 5-10% giá trị, phần còn lại chuyển cho chủ kho. Đến khi bị bắt, Cơ đã làm trung gian bán trái phép hơn 412 kg cần sa, tổng số tiền giao dịch hơn 92 tỷ đồng.

Nhóm tội phạm bán cần sa qua Teleram tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Xuân Hoa

Thuê căn hộ cao cấp làm kho chứa, liên tục di chuyển để tránh bị phát hiện

Một trong những kho lớn của Cơ đặt tại Hà Nội, do Nguyễn Duy Mạnh (26 tuổi, phường Yên Hòa) điều hành. Trên Telegram, Mạnh lập nhóm "HN-CTV Park Vip", thuê các căn hộ tại Vinhomes Time City và Imperia Garden làm nơi chứa hàng.

Mạnh rủ nhiều người quen tham gia quản lý các kho, lên đơn, đóng gói ma túy và chấm công cho thành viên. Khi có đơn, nhóm thuê người giao nội thành qua ứng dụng Lalamove hoặc trực tiếp vận chuyển. Với khách ở tỉnh, hàng được đóng gói rồi gửi qua xe khách hoặc các văn phòng đại diện hãng xe.

Tại TP HCM, Trần Ngọc Quý (32 tuổi, quê TP Đà Nẵng) lập các kênh "Au duong cam" và "Super phe" để bán hàng. Quý thuê hai người làm kho, đóng gói ma túy tại nhà riêng ở phường Phú Nhuận.

Để tránh bị phát hiện, nhóm của Quý thường xuyên di chuyển kho. Khi lượng hàng lớn gây mùi hoặc bị bảo vệ chung cư nghi ngờ, Quý chỉ đạo Hiếu thuê căn hộ khác hoặc gửi nhờ ma túy tại nhà người thân để cất giấu. Kho của Quý được Cơ chuyển trung bình 3–5 đơn mỗi ngày.

Ngụy trang trong hộp trà, bánh, giao nhận qua ứng dụng

Cáo trạng xác định, ma túy được ngụy trang trong các vỏ hộp trà, hộp bánh, sau đó vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát. Người gửi dùng tên giả, người nhận chỉ cung cấp địa chỉ.

Tiền giao dịch qua các ví điện tử hoặc tài khoản mua trên mạng. Các mắt xích không biết danh tính thật của nhau. Việc giao nhận hàng được thực hiện tại các hộc tủ gửi đồ hoặc điểm hẹn qua định vị.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi, bày tỏ ăn năn hối cải.

HĐXX dự kiến tuyên án vào ngày 9/4.

Lê Tân