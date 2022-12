Nghệ AnNguyễn Văn Hiếu, 28 tuổi, cùng 7 người tổ chức đường dây cá độ bóng đá trong mùa World Cup, giao dịch hàng tỷ đồng.

Ngày 7/12, phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An tạm giữ 8 người tuổi từ 26 đến 48, quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh liên quan tới đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Văn Hiếu (trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu.

Nguyễn Văn Hiếu (thứ 3 từ phải sang) cùng đồng phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, từ khi World Cup 2022 khởi tranh hơn nửa tháng trước, Hiếu cấu kết với 7 người nói trên thiết lập đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh. Ngày 5/12, họ đồng loạt bị cảnh sát bắt, khám xét nơi ở.

Tang vật thu được gồm một ôtô, máy tính và nhiều điện thoại. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số tiền nhóm này giao dịch trong những ngày qua khoảng 10 tỷ đồng. Nhà chức trách đã phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng của nghi phạm. Chuyên án đang mở rộng điều tra.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Phương Linh