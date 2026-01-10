Đường dây buôn lậu tôm hùm giống, giấu trong valy qua đường hàng không

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn lậu tôm hùm giống từ Singapore về Việt Nam, thu hơn 90.000 cá thể, trị giá trên 6,7 tỷ đồng.

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã làm rõ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép tôm hùm giống qua đường hàng không với thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ.

Trước đó, ngày 17/10/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện ba vali không có người nhận tại khu vực soi chiếu. Kiểm tra cho thấy bên trong chứa 151 bao nilon bơm phồng, tổng cộng 90.350 cá thể nghi là tôm hùm xanh giống. Nhận thấy dấu hiệu tội phạm, ngày 19/10/2025, vụ việc được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Theo kết luận định giá ngày 18/11/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Đà Nẵng, số tôm hùm giống trên trị giá hơn 6,77 tỷ đồng. Ngày 25/11/2025, Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Bùi Văn Toàn (44 tuổi, Nghệ An) trực tiếp vận chuyển tôm hùm giống từ Singapore về Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình xác minh cho thấy các nghi can phân công vai trò khép kín, không quen biết trực tiếp nhằm né tránh phát hiện. Đến ngày 7/1, ban chuyên án xác định Bùi Văn Toàn (44 tuổi, Nghệ An) trực tiếp vận chuyển tôm hùm giống từ Singapore về Việt Nam; Khuất Duy Tiến (46 tuổi, Hà Nội) đi cùng kiểm tra hàng theo yêu cầu chủ hàng; Phạm Ngọc Thạch (49 tuổi, TP HCM) làm trung gian môi giới; Hồ Thị Thùy Dương (48 tuổi, Khánh Hòa) là chủ hàng.

Từ ngày 8 đến 9/1, công an đồng loạt triển khai bốn tổ công tác, bắt giữ các nghi can tại Nghệ An, Hà Nội, TP HCM và Khánh Hòa, sau đó di lý về Đà Nẵng phục vụ điều tra. Nhà chức trách đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Trường