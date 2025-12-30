TP HCMTạ Văn Vinh, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Profit, sử dụng hồ sơ tự công bố, khai báo sai bản chất để nhập khẩu trái phép lô thực phẩm chức năng trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 30/12, Vinh, Phan Thị Tuyết Nhung (43 tuổi) và Trần Ngọc Phương Uyên (24 tuổi) bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HCM khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Buôn lậu.

Tạ Văn Vinh (thứ 2, phải sang) cùng 2 đồng phạm. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, sau thời gian theo dõi, cảnh sát phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, bắt giữ một container hàng hóa nhập khẩu của Công ty Profit. Lô hàng gồm các sản phẩm Hydro Whey Zero Chocolate Flavoured, Hydro Whey Zero Vanilla Flavoured, Hydro Whey Zero Strawberry Flavoured của nhà sản xuất Biotech (Hungary), có tổng trị giá khai báo hơn 5 tỷ đồng nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định.

Đường dây buôn lậu hơn 50.000 hộp thực phẩm chức năng Cảnh sát khám xét hàng lậu. Video: Công an TP HCM

Mở rộng điều tra, khám xét trụ sở và kho hàng, cơ quan điều tra xác định, từ ngày 16/4 đến nay, Công ty Profit đã đăng ký 8 tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nhà sản xuất Mutant (xuất xứ Canada).

Do không có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định, doanh nghiệp này đã sử dụng hồ sơ tự công bố không hợp lệ, đồng thời khai báo sai bản chất hàng hóa để nhập khẩu trái phép lô hàng trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Sản phẩm sữa tăng cơ do cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Vinh thuê Phan Thị Tuyết Nhung (43 tuổi) và Trần Ngọc Phương Uyên (24 tuổi) thông qua pháp nhân công ty, lợi dụng các quy định thông thoáng trong kiểm tra, giám sát của hải quan và công tác kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Nhóm này khai báo gian dối loại hình hàng hóa, biến thực phẩm bảo vệ sức khỏe thành "thực phẩm bổ sung", để né yêu cầu về hồ sơ công bố sản phẩm, từ đó nhập lậu hàng hóa vào Việt Nam tiêu thụ trên diện rộng.

Động thái này của cơ quan điều tra đưa ra trong đợt cao điểm của Công an TP HCM trấn áp tội phạm bảo vệ Tết 2026.

Quốc Thắng