Đường bay thẳng Thâm Quyến - Đà Nẵng mở lại, kỳ vọng hút khách du lịch

Sau hơn 5 năm tạm dừng, đường bay trực tiếp kết nối trung tâm công nghệ, tài chính Thâm Quyến (Trung Quốc) với Đà Nẵng hoạt động trở lại, mở ra cơ hội hút khách du lịch và giao thương mới.

Hơn 170 hành khách trên chuyến bay CZ8155 của China Southern Airlines đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng tối 2/10, trong sự chào đón của lãnh đạo thành phố. Sự kiện này chính thức nối lại đường bay thẳng từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đến Đà Nẵng sau nhiều năm gián đoạn.

Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Thâm Quyến đến Đà Nẵng được chào đón, tối 2/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Ngay khi hạ cánh, hành khách đã được chào đón nồng nhiệt bằng các tiết mục nghệ thuật truyền thống và những món quà lưu niệm đặc trưng của Đà Nẵng.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết Trung Quốc luôn là thị trường trọng điểm, nhiều năm liền giữ vị trí thứ hai về lượng khách quốc tế của thành phố. Trước đại dịch, Đà Nẵng có tới 5 đường bay thường kỳ và 29 đường bay thuê chuyến từ Trung Quốc.

"Việc China Southern quay trở lại không chỉ tăng cường kết nối du lịch, thương mại mà còn mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ lượng khách Trung Quốc đến Đà Nẵng thời gian tới", bà Hạnh nói.

Về kế hoạch khai thác, đại diện China Southern Airlines cho biết hãng dự kiến thực hiện 6 chuyến bay khứ hồi trong tháng 10 vào các ngày 2, 6, 10, 14, 18 và 22/10.

Sự kiện này được ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty AHT (đơn vị khai thác nhà ga), đánh giá là "tín hiệu tích cực được mong đợi suốt 5 năm 8 tháng". Ông khẳng định đây là kết quả của sự kiên trì và niềm tin mà hãng bay dành cho Đà Nẵng, đồng thời cam kết AHT sẽ cung cấp hạ tầng và dịch vụ mặt đất chất lượng cao để đảm bảo khai thác thông suốt.

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2024. Sự phục hồi mạnh mẽ của các thị trường truyền thống, trong đó có Trung Quốc, đã góp phần quan trọng vào kết quả này. Việc nối lại các đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy lượng khách từ thị trường tỷ dân tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong những tháng cuối năm.

Nguyễn Đông