Đường băng số 2 sân bay Phù Cát hoàn thành vào tháng 6

Tỉnh Gia Lai đang yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đường băng số 2 sân bay Phù Cát vào tháng 6, phục vụ Năm du lịch quốc gia 2026 tại tỉnh này.

Sáng 27/3, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết một đường bằng tại sân bay Phù Cát không đủ điều kiện hạ tầng để đón các máy bay lớn từ các nước Đông Bắc Á, nên tỉnh đã đề nghị đầu tư đường băng số 2, khởi công xây dựng vào năm 2025, dự kiến khoảng tháng 6 -7 tới sẽ hoàn thành.

Sau khi đường băng số 2 khai thác, tỉnh có thể đón các máy bay lớn, sớm mở các đường bay charter (thuê chuyến) đưa khách quốc tế đến Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tin tưởng sẽ bùng nổ lượng khách du lịch trong năm 2026. Tỉnh cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại địa phương.

Sân bay Phù Cát hiện được quy hoạch là sân bay nội địa, chưa được khai thác các đường bay thẳng quốc tế. Ông Võ Huy Cường, Phó tổng giám đốc Bamboo Airways, cho rằng dù là sân bay nội địa song sân bay Phù Cát có đủ điều kiện vẫn có thể phục vụ chuyến bay quốc tế. Ông đề nghị tỉnh mở luồng riêng tại nhà ga để phục vụ khách quốc tế, bổ sung khu vực xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch... giúp các hãng có thể đón khách quốc tế thuận lợi.

Máy bay tại sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Anh Duy

Ông Cường cũng cho rằng, Gia Lai có hai sân bay là Phù Cát và Pleiku sẽ bổ trợ cho nhau, khi có sự cố ở một trong hai sân bay này thì hành khách vẫn có thể đến Gia Lai. Tuyến quốc lộ 19 kết nối giữa hai sân bay và phục vụ khách du lịch khám phá đa dạng các điểm du lịch tại vùng biển và cao nguyên.

Dự án đầu tư xây đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Phù Cát có tổng mức đầu tư 3.010 tỷ đồng, do UBND tỉnh Bình Định là cơ quan chủ quản.

Theo quy hoạch, đường băng số 2 chạy song song, cách đường băng hiện hữu 215 m về phía tây, dài 3.048 m, rộng 45 m. Đường băng mới khai thác các máy bay code C như A320/A321 và tương đương, có thể đón Boeing 787, 777, A350 khi có nhu cầu.