Đười ươi nhồi bông cháy hàng sau khi 'khỉ con cô đơn' gây sốt

Mẫu đười ươi nhồi bông của IKEA cháy hàng trên loạt thị trường, sau khi câu chuyện khỉ Punch bị mẹ bỏ rơi ở Nhật Bản gây sốt.

Punch, khỉ macaque 7 tháng tuổi tại sở thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản, gần đây trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Cảnh con vật bị đồng loại bắt nạt và ôm khư khư con thú nhồi bông của IKEA làm "mẹ thay thế" sau khi bị mẹ ruột bỏ rơi được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người xúc động.

Hồi đầu tuần, IKEA thông báo doanh số bán mẫu đười ươi nhồi bông DJUNGELSKOG đã tăng rõ rệt, sản phẩm này "cháy hàng" ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Hãng nội thất Thụy Điển đề nghị khách hàng tại các khu vực này kiên nhẫn chờ đợi.

"Chúng tôi đang bảo đảm sản phẩm sớm được bổ sung trở lại", Javier Quinones, quản lý thương mại của Ingka Group thuộc IKEA, cho biết. "Món đồ chơi này vốn đã là một trong những sản phẩm được săn tìm nhất ở nhiều thị trường, câu chuyện về khỉ Punch từ Nhật Bản đang khiến nó được quan tâm nhiều hơn nữa".

Khỉ Punch cùng "mẹ bông" ở khu núi khỉ, vườn thú Ichikawa, ngày 19/2. Ảnh: AFP

"Chứng kiến thú bông của chúng tôi mang đến những cái ôm, cảm giác bình yên, được vỗ về cho Punch ở Nhật Bản thực sự khiến chúng tôi xúc động", Karin Blindh Pedersen, phụ trách mảng đồ chơi trẻ em của IKEA, nói.

Hãng bán lẻ nội thất lớn nhất thế giới cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội marketing, khi tung quảng cáo mới, gọi mẫu thú bông này là "mẹ đười ươi an ủi của Punch".

Sở thú liên tục cập nhật về cuộc sống của con khỉ sau khi chuyển vào sống cùng bầy tại khu núi khỉ. Khi bị bắt nạt, Punch sẽ lập tức chạy về bám lấy "mẹ" nhồi bông. Khi cảm thấy an toàn, nó sẽ buông món đồ chơi và quay lại với đàn.

Sở thú nhỏ bị quá tải vì lượng khách đổ về tăng mạnh, đặc biệt là vào dịp lễ và cuối tuần, khi hàng dài người xếp hàng chờ được nhìn thấy Punch. Sở thú đã phải đăng thông báo trên website, khuyến khích khách tham quan đi bằng phương tiện công cộng thay vì ôtô.

Khỉ con cô độc gây sốt mạng xã hội Khỉ con Punch bị khỉ trưởng thành xua đuổi trong vườn thú ở thành phố Ichikawa, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản ngày 19/2. Video: X/Ian Miles Cheong

Joan Silk, giáo sư tiến hóa tại Đại học Bang Arizona, Mỹ, nhận định con thú bông giúp Punch có cơ hội vượt qua quãng đầu đời cô độc. Khỉ macaque Nhật Bản thường bám chặt vào cơ thể mẹ ngay sau sinh để phát triển cơ bắp, nhưng vì bị bỏ rơi nên Punch không thể làm vậy.

Tuy nhiên, sự phát triển của Punch sau này còn phụ thuộc vào việc đàn khỉ có chấp nhận nó hay không, cụ thể là có con khỉ trưởng thành nào chịu chải lông cho nó, hay cho nó ngồi sát, ngủ gần hay không.

Giáo sư Silk cũng đề cập việc có nhiều người muốn nhận nuôi Punch vì thương cảm con khỉ gặp cảnh cô đơn, lạc lõng. "Tôi hiểu bản năng của con người là muốn can thiệp, nhưng đó không phải giải pháp. Nó phải sống đời sống của khỉ", bà nói.

Sở thú Ichikawa cũng viết: "Dù Punch bị bắt nạt, chưa thể hòa nhập hoàn toàn, nó vẫn thể hiện tâm lý vững vàng, kiên cường. Chúng tôi mong mọi người hãy ủng hộ nỗ lực của Punch, thay vì thương hại".

Sự kiên trì của Punch đang bắt đầu được đền đáp. Những video gần đây cho thấy Punch được một con khỉ cùng đàn chải chuốt hoặc chơi đùa với những con khỉ nhỏ hơn, xấp xỉ tuổi mình.

Đức Trung (Theo Washington Post, Mainichi, Asahi)