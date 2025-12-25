Những chiếc lá giúp bạn đoán ra câu tục ngữ nào?

Câu tục ngữ muốn khuyên răn con người nên yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Một chiếc lá non tươi xanh, nằm cạnh chiếc lá đã "đời nhiều bão tố", đúng kiểu hệ trẻ - hệ già gặp nhau và kể chuyện nhân sinh. Giọt sương đậu trên lá nhìn bé tí mà đáng yêu, nhưng cũng gợi cảm giác kiểu "cuộc đời dù mệt vẫn nên tươi xanh nha". Nhìn kỹ thì thấy đây đúng chuẩn hình ảnh ẩn dụ về quy luật tự nhiên: lá mới thay lá cũ, thế hệ nối tiếp nhau.

Vừa nhẹ nhàng, vừa thiệt là triết lý, mà không thiếu chút dễ thương đáng yêu. Kiểu nhìn ảnh thôi là nghe mùi tục ngữ bay trong gió rồi đó. Vừa gần gũi, vừa quen thuộc như bài học ông bà vẫn hay dặn từ nhỏ. Tấm hình đơn giản mà nói chuyện... sâu hơn crush trả lời tin nhắn nữa. Chuẩn bài "đuổi hình bắt chữ" mà ai không suy luận là mất nửa cuộc đời nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Vào đoán nhẹ xem câu tục ngữ nào đang được "thả thính" ở đây nha.

Mộc Trà