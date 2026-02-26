Thỏi vàng tự tin trước lửa gắn liền với câu tục ngữ nào?

Câu tục ngữ khẳng định người ngay thẳng, chân chính, có tài năng và bản lĩnh thì không ngại thử thách, gian khó.

Nhìn qua thì tưởng quảng cáo kim loại quý, nhưng zoom kỹ lại mới thấy "mùi" câu đố bay phảng phất rồi nha! Ba thỏi kim loại xếp cạnh nhau: vàng, bạc, đồng, nhìn sang chảnh khỏi bàn. Đặc biệt, thỏi vàng còn tự tin tuyên bố không sợ lửa.

Ở phía dưới lại có ngọn lửa cháy bập bùng, như đang "thử thách" độ bền của từng thứ. Nhìn hình thôi mà não bắt đầu quay như chong chóng: "Ủa rồi câu tục ngữ nào liên quan đây?"

Cái hay của kiểu đố này là không cần kiến thức cao siêu, chỉ cần một chút liên tưởng và... một chút lầy lội là ra ngay. Ai tinh ý sẽ nhận ra mối liên hệ giữa kim loại và lửa - một hình ảnh quá quen trong kho tàng tục ngữ Việt Nam. Nào, thử xem bạn có đoán ra câu tục ngữ ẩn sau bức hình này không nhé!

>> Đáp án

Mộc Trà