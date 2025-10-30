Thấy công thấy phượng, bạn đoán ra câu thành ngữ nào?

Thành ngữ có hàm ý nói về những món ăn ngon, rất sang trọng và quý hiếm, khi xưa chỉ vua mới được dùng.

Nhìn qua tưởng là hai người đang "hẹn hò cuối tuần", nhưng không - đây là một câu đố hack não chính hiệu! Trên bàn là những món ăn cực nghệ: một con công cuốn chả giòn tan và một con phượng múa giữa đĩa chả.

Ai tinh mắt nhìn kỹ sẽ thấy, mỗi chi tiết đều là "hint" cho một thành ngữ cực quen thuộc, nghe là gật gù liền! Không chỉ thử tài suy luận, mà còn thử luôn độ kiềm chế trước đồ ăn ngon. Nhiều người xem xong bảo: "Tui chưa đoán ra câu thành ngữ, nhưng tui đói rồi!".

Cặp đôi này trông bình thản vậy thôi, chứ trong đầu chắc đang "xoắn não" tìm câu trả lời. Liệu bạn có nhìn ra bí mật nằm giữa rồng - phượng, món ăn này không? Một chút tinh tế, một chút "đói bụng", và thêm chút "vui vui", là bạn có thể đoán trúng ngay!

Nếu bạn trả lời đúng, xin chúc mừng, bạn chính là "cao thủ đuổi hình bắt chữ" thế hệ mới. Còn nếu chưa ra, cứ bình tĩnh... uống ngụm trà như cô gái kia, vì thành ngữ này ngon hơn bạn nghĩ đó!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà