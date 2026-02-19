Thành ngữ Việt Nam nào liên quan Tết và xuân?

Thành ngữ chỉ cách diễn đạt giàu ý nghĩa, phản ánh trọn vẹn tinh thần Tết của người Việt.

Bức ảnh mang không khí Tết ngập tràn sắc xuân, nhìn vào đã thấy tâm trạng tự động vui lên vài nấc. Cô gái rạng rỡ bên cành mai vàng, phía sau lại xuất hiện hai con số tưởng quen mà hóa ra... đầy ẩn ý. Người xem vừa ngắm hoa, vừa phải "xoay não" xem những chi tiết nhỏ kia đang muốn nhắn nhủ điều gì. Không khí thì nhẹ nhàng, tươi tắn, nhưng câu đố lại khiến trí tưởng tượng chạy marathon không kịp thở.

Sự kết hợp giữa mùa xuân, nụ cười và những con số bí ẩn tạo nên một màn "đánh lạc hướng" cực kỳ duyên dáng. Nhìn qua thì tưởng ảnh chụp Tết đơn thuần, nhìn kỹ mới phát hiện đây là một cú lừa ngọt như mứt gừng. Người tinh ý sẽ bật cười vì nhận ra câu thành ngữ quen thuộc đang lấp ló ngay trước mắt. Còn ai chưa đoán ra thì sẽ ngồi ngẫm nghĩ, gãi đầu vài cái rồi... cười trừ.

Đây chính là kiểu câu đố nhẹ nhàng, không áp lực, nhưng đủ khiến bạn thấy vui như vừa mở được lì xì đầu năm. Một bức hình nhỏ mà mang theo cả kho tàng ngôn ngữ dân gian thú vị. Vừa giải trí, vừa thử tài suy luận, lại thêm chút không khí xuân rộn ràng - đúng chuẩn "nhìn một lần, nghĩ cả buổi".

>> Đáp án

Mộc Trà