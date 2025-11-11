Thành ngữ Việt Nam nào gắn liền với những con ma?

Thành ngữ ám chỉ việc trong một nhóm, tập thể, những người mới vào bị các thành viên cũ bắt nạt, gây khó dễ, cản trở việc hòa nhập.

Ủa alo? Nhà ma mà cũng có "ma mới – ma cũ" à? Cảnh tượng trong bức hình khiến ai xem cũng phải bật cười: một chú ma tội nghiệp, mới nhập hội, bị cả đám "ma kỳ cựu" chỉ trỏ như đang buổi họp lớp đầu tiên!

Nhìn là thấy đúng vibe "ma mới chân ướt chân ráo", còn mấy "ma già" thì cười khà khà, chuẩn bị... "đón tiếp" theo kiểu không mấy êm ái.

Nhưng bạn biết không, đằng sau tình huống tưởng chỉ để cười này là một câu thành ngữ cực kỳ quen thuộc mà ai từng đi làm, đi học hay... vào nhóm chat mới đều hiểu sâu sắc.

Câu này nói về việc người mới đến thường bị người cũ "dạy dỗ", ra oai một chút cho có lệ – nghe quen không nào? Đúng là "giới ma" cũng chẳng khác "giới người", chỗ nào cũng có luật bất thành văn hết!

Liệu bạn có đủ tinh ý để đoán ra câu thành ngữ cực "đời", cực "chất" này không?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

