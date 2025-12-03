Thành ngữ nào nói về sự chênh lệch 'long trời lở đất' này?

Thành ngữ nghĩa là bên yếu thế bị áp đảo hoàn toàn bởi bên mạnh hơn rất nhiều.

Nhân vật chính của chúng ta là một tảng đá khổng lồ đang vô cùng tức giận, và đối thủ của anh ta lại là một... quả trứng bé bỏng đã bị đè bẹp!

Nhìn cảnh tượng này, bạn có cảm nhận được sự chênh lệch khủng khiếp không? Một bên là sức mạnh tuyệt đối, cứng cáp, không thể lay chuyển, còn bên kia là sự mong manh, yếu ớt và dễ vỡ. Phải chăng đây là một phép thử về "sự nhẫn nại" của vật chất?

Câu thành ngữ mà chúng ta cần tìm chính là câu nói mô tả cực kỳ chính xác tình huống khi kẻ mạnh áp đảo kẻ yếu mà không có chút cơ hội phản kháng nào. Hãy tập trung vào hai yếu tố chính: Đá và Trứng.

Đừng quá căng thẳng nhé, đây chỉ là một bài tập nhẹ nhàng để bạn khởi động trí não. Chúc bạn nhanh chóng tìm ra thành ngữ đã quá quen thuộc, mô tả tình cảnh "thương tâm" này!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

