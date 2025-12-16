Thành ngữ nào liên quan đến con cá to dưới ao sâu?

Thành ngữ khẳng định tầm quan trọng của môi trường sống; Môi trường xung quanh chúng ta có điều kiện thuận lợi thì bản thân mới có thể tiến bộ.

Thoạt nhìn bức ảnh này mang vibe rất yên bình: nước xanh, ánh sáng lấp lánh và một chú cá thong dong bơi lội. Nhưng khoan vội thả lỏng, vì bên cạnh còn có thước đo độ sâu lên tới... 20 mét. Cá thì không nhỏ, nước thì không cạn, cảm giác như càng xuống sâu mọi thứ càng "đáng gờm".

Đây không chỉ là một bức ảnh dưới nước, mà là một màn gợi ý cực khéo cho một câu thành ngữ quen tai. Trong thế giới này, không phải nơi nào cũng hiền lành như mặt nước phẳng lặng bên trên. Có những chỗ càng sâu càng nhiều thứ lớn, nhiều điều khó lường và không dành cho người nông cạn.

Bức hình nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa lại rất đời, rất "thấm". Bạn thử đoán xem, thành ngữ nào trong tiếng Việt nói đúng tinh thần nước càng sâu, cá càng to này nhé.

>> Đáp án

Mộc Trà