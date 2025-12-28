Thành ngữ nào gắn liền với chim trời cá nước?

Thành ngữ chỉ cuộc sống phiêu bạt, nơi đây mai đó, không ở nhất định một chỗ.

Trên trời thì chim tung cánh bay phơi phới, dưới nước thì cá bơi tung tăng như đang mở tiệc biển. Nhìn vô là thấy vừa mát mắt vừa buồn cười, kiểu vũ trụ hai tầng nhưng vẫn chung vibe hòa bình, vui vẻ. Đây không chỉ là bức ảnh đẹp, mà còn là một màn "úp mở" cực tinh tế, gửi gắm một câu thành ngữ quen ơi là quen, chỉ cần tinh ý chút là đoán ra ngay.

Vừa xem vừa đoán, bạn sẽ thấy não hơi xoắn nhẹ nhưng tim thì lại vui vì cảnh quá chill. Bức ảnh như lời nhắc: mỗi loài một thế giới, nhưng vẫn sống hài hòa - nghe triết lý ghê chưa mà vẫn rất giải trí nha. Ai mà đoán đúng là chứng tỏ đầu óc linh hoạt, liên tưởng siêu đỉnh luôn. Còn nếu chưa nghĩ ra, cứ bình tĩnh, hít thở sâu, nhìn thêm vài giây nữa biết đâu "tia sáng trí tuệ" lóe lên liền. Rồi, thử nói nhỏ xem bạn đoán được câu thành ngữ nào chưa nè?

