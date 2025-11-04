Thành ngữ nào ẩn sau ánh nhìn đầy ẩn ý của ba nhân vật?

Thành ngữ nghĩa là kẻ chơi bời, ve vãn theo đuổi phụ nữ.

Một bức tranh tưởng như bước ra từ phim cổ trang: hai mỹ nhân ngồi trò chuyện thùy mị, còn bên cạnh là chàng công tử áo gấm, đang nghiêng người nói nhỏ điều gì đó - nghe thôi cũng thấy... "mùi drama" rồi! Ánh mắt chàng nhìn ai, nàng nào mới là tâm điểm của câu chuyện? Câu thành ngữ này không chỉ miêu tả đúng khung cảnh, mà còn khéo léo hé lộ chút "nghi ngờ trong lòng người". Đây không phải cảnh trong "Diên Hi Công Lược", cũng chẳng phải "Hậu Cung Như Ý Truyện", mà là một bức đố siêu vui dành cho những ai thích suy luận và tinh ý.

Nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng để đoán đúng câu thành ngữ thì phải tinh như 'Hoàng hậu nghe thị phi'!

Cẩn thận nhé, vì chỉ cần nhìn nhầm ánh mắt thôi là... "đi sai thành ngữ" ngay đấy! Vậy theo bạn, câu thành ngữ nào đang được ẩn giấu khéo léo trong bức họa đầy ẩn ý này?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà