Thành ngữ nào ẩn danh sau con vật bé nhỏ này?

Thành ngữ nghĩa là công lao bỏ ra một cách vô ích, chẳng đem lại kết quả gì.

Thoạt nhìn, bức ảnh chỉ là một chú cua bé xíu đang dạo bộ trên bãi cát vàng, trông hiền lành như đang đi... tập thể dục buổi sáng. Thế nhưng nhìn kỹ mới thấy xung quanh là những đường cát uốn lượn như mê cung mini phiên bản thiên nhiên. Chú cua tuy nhỏ nhưng thần thái lại rất "ông chủ bãi biển", bước đi tự tin không cần la bàn. Những hạt cát li ti xếp thành vòng tròn khiến người xem có cảm giác như đang đứng trước một bài toán hình học... nhưng phiên bản dễ thương.

Đây không chỉ là ảnh phong cảnh mà còn là một câu đố thành ngữ đang ngụy trang cực khéo. Người xem vừa thư giãn mắt, vừa phải vận dụng não để ghép hình ảnh chú cua với những đường vẽ trên cát. Cảm giác giống như đang chơi trò "đuổi hình bắt chữ" nhưng phiên bản biển xanh nắng vàng. Càng nhìn lâu lại càng thấy quen quen, như thể đáp án đang lấp ló ngay trước mắt mà vẫn thích trốn tìm. Bức ảnh mang lại sự nhẹ nhàng, vui vẻ, đủ khiến bạn bật cười khi chợt nhận ra ý nghĩa phía sau. Một thử thách nhỏ xinh, hợp để đố bạn bè lúc giải lao hoặc khuấy động không khí trò chuyện. Nhìn chú cua thong dong giữa vòng cát, biết đâu câu thành ngữ cũng đang "bò" chậm rãi vào trí nhớ bạn rồi đấy!

>> Đáp án

Mộc Trà