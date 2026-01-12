Thành ngữ gắn liền với hình ảnh con gà này là gì?

Kinh nghiệm giúp người nông dân lựa được giống gà khỏe, tăng trưởng tốt và hạn chế bệnh tật.

Nhìn thoáng qua, bức ảnh trông hiền lành như một buổi đi chợ quê, nhưng khoan đã, đây không phải ảnh "cho vui đâu" mà là một câu đố thành ngữ chính hiệu. Nhân vật chính tay phải ôm một chú gà đen được tick xanh đầy tự tin, tay trái lại cầm chú gà trắng bị đánh dấu X đỏ chót.

Một bên đúng, một bên sai - combo này quen không mọi người? Câu đố không yêu cầu bạn đếm gà, cũng chẳng cần kiến thức chăn nuôi, chỉ cần não xoay nhanh một chút là ra liền.

Điểm hay là hình ảnh cực đời, cực gần gũi, nhìn phát là thấy mùi dân gian liền. Tick - X đặt đúng chỗ khiến người xem vừa cười vừa gãi đầu suy nghĩ. Thành ngữ trong ảnh không hề cao siêu, nhưng để đoán đúng thì phải tinh ý và hiểu "ý tại ngôn ngoại". Đây là kiểu câu đố càng nhìn lâu càng thấy thú vị, càng nghĩ càng muốn bật ra đáp án. Giờ thì thử thách dành cho bạn: bạn đoán ra thành ngữ này chưa, hay vẫn đang nhìn gà mà nghĩ tới... bữa tối?

>> Xem đáp án

Mộc Trà