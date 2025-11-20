Thành ngữ bí ẩn này là gì?

Thành ngữ chỉ sự suy tính, bàn bạc, cân nhắc kỹ, lên kế hoạch chi tiết cho một việc quan trọng nào đó.

Chào mừng các nhà thám hiểm ngôn ngữ đến với câu đố "Đuổi hình bắt chữ" xuyên không gian và thời gian! Trong bức ảnh này, chúng ta có một vị học giả thời xưa đang ngồi thiền... à nhầm, đang làm việc trước một chiếc máy tính cổ lỗ sĩ (CPU và màn hình CRT huyền thoại).

Hãy nhìn kỹ các chi tiết "tương phản" đang được mũi tên chỉ vào. Một bên là vị học giả với thần thái uy nghiêm (có thể là thầy, quân, hay một người cổ), và một bên là màn hình máy tính đang hiển thị thông tin. Đặc biệt, bên cạnh còn có một cái nhiệt kế to đùng cùng súng đo nhiệt độ hiện đại!

Đây chính là màn "đấu tranh" giữa cổ điển và hiện đại! Thành ngữ mà chúng ta cần tìm là một câu nói cực kỳ quen thuộc, mô tả một tình huống hoặc hành động nào đó. Hãy vận dụng sự hài hước và khả năng liên tưởng của bạn để tìm ra đáp án.

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà