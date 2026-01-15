Thành ngữ 'ai cũng biết' này là gì?

Thể xác do cha mẹ ban cho nhưng tánh nết cha mẹ không quyết định được.

Bức tranh nhìn vào là thấy không khí hạnh phúc lan tỏa liền, kiểu ấm áp từ ánh mắt cho tới nụ cười. Một gia đình nhỏ quây quần bên nhau, em bé ngủ ngoan trong vòng tay yêu thương, còn phía sau là hình ảnh bậc bề trên đầy phúc hậu. Trên đầu mỗi nhân vật còn hiện rõ những phẩm chất quen thuộc như hiền lành, kiên nhẫn, lễ phép, dễ gần - nghe thôi đã thấy "mùi" thành ngữ rồi đó.

Đây là kiểu câu đố không cần suy luận quá căng não, nhưng lại dễ khiến bạn bật cười vì... quen quá mà nghĩ hoài không ra. Nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng ghép hình ghép chữ sao cho đúng nghĩa mới là thử thách. Thành ngữ ẩn sau bức tranh này mang tinh thần rất gần gũi với đời sống, nghe là thấy ông bà ta nói suốt.

Một chút hài hước, một chút nhân văn, và rất nhiều năng lượng tích cực - đúng kiểu câu đố vừa chơi vừa thư giãn. Bạn đã đoán ra thành ngữ nào chưa, hay vẫn còn đang "lăn tăn" trong đầu?

>> Đáp án

Mộc Trà