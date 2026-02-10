Người thông minh đoán ngay thành ngữ này trong 5 giây, còn bạn?

Thành ngữ nghĩa là nói nhiều, nói luôn miệng, khoe khoang hết chuyện này đến chuyện khác.

Thoạt nhìn, bức ảnh chỉ đơn giản là một chú chim nhỏ đang đậu trên cành hoa hồng phấn, khung cảnh yên bình như một buổi sáng cuối tuần không báo thức. Nhưng khoan vội thả hồn theo thiên nhiên, vì đây là màn "đuổi hình bắt chữ" đánh lừa thị giác cực kỳ duyên dáng. Một bên là chim, một bên là hoa, tưởng như tranh treo tường thư giãn, ai ngờ lại ẩn chứa một câu thành ngữ quen thuộc trong tiếng Việt. Người xem vừa ngắm cảnh vừa phải bật chế độ suy luận, não trái não phải bắt tay hợp tác như đang họp khẩn cấp.

Sự kết hợp giữa hình ảnh nhẹ nhàng và câu đố ngôn ngữ tạo cảm giác vừa dễ thương vừa "hack não" nhẹ, đủ để bạn mỉm cười nhưng vẫn phải nhíu mày suy nghĩ. Đây là kiểu câu đố không gây áp lực, chỉ cần tinh ý một chút là có thể "à ha" ngay trong vài giây. Còn nếu chưa nghĩ ra thì cũng không sao, ít nhất bạn đã được ngắm một bức ảnh đẹp như tranh và cho não tập thể dục miễn phí. Một thử thách nhỏ xinh nhưng đủ khiến buổi giải lao trở nên thú vị hơn hẳn. Hãy thử đoán xem, giữa chim và hoa kia đang thì thầm câu thành ngữ nào quen thuộc nhé!

>> Đáp án

Mộc Trà