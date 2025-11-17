Người IQ cao sẽ đoán ra ngay thành ngữ này trong 5 giây

Thành ngữ chỉ cách nói trực tiếp, công khai trước mặt các bên liên quan để làm rõ, sáng tỏ mọi việc.

Hãy nhìn kỹ bức tranh này: ba nhân vật giống hệt nhau đang chỉ tay vào đối phương, ai cũng khăng khăng "Hắn". Nhưng đằng sau sự hỗn loạn đầy hài hước ấy lại là một câu thành ngữ rất quen, cực kỳ gần gũi với đời sống hằng ngày.

Sự lộn xộn này không chỉ khiến người xem bật cười, mà còn kích thích óc suy luận: ai đúng, ai sai, ai là "hắn"? Hay thực ra... tất cả đều là "hắn"?

Đây là dạng câu đố nhìn tưởng đơn giản, nhưng càng nhìn càng thấy rối như tơ vò, khiến nhiều người phải bật cười vì bị đánh lừa ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Bạn đã đoán ra chưa? Hãy thử vận dụng đôi mắt tinh tường và tinh thần vui vẻ để bước vào thế giới "đuổi hình bắt chữ" siêu lầy này. Biết đâu bạn chính là người phá đảo nhanh nhất!

>> Xem đáp án

Mộc Trà