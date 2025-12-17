Người đàn ông chạy 'vắt chân lên cổ' liên quan thành ngữ nào?

Thành ngữ nghĩa là chạy hoặc đi thật nhanh, thật mau lẹ, vội vàng hấp tấp.

Nhìn bức hình này là thấy nhân vật chạy hết công suất, chân chưa chạm đất mà cái bóng đã... hụt hơi phía sau. Mặt thì căng như dây đàn, tay vung mạnh, dáng chạy đúng kiểu "không cho đối thủ cơ hội thở". Đặc biệt nhất là phía sau còn hiện lên hàng loạt hình ảnh mờ, như thể anh chàng đang chạy nhanh đến mức thời gian cũng không theo kịp.

Bức hình nhìn thì đơn giản, nhưng ẩn ý lại rất "đắt", khiến người xem vừa cười vừa phải động não. Đây chính là kiểu đuổi hình bắt chữ quen thuộc: nhìn thì thấy chạy, nhưng câu hỏi là chạy nhanh tới mức nào? Thành ngữ được gợi ra trong bức ảnh này nói về tốc độ, sự lanh lẹ và phản xạ cực nhanh trong cuộc sống.

Bạn có đoán được câu thành ngữ nào diễn tả cảnh "người còn chưa tới mà bóng đã chạy theo sau" không? Gợi ý nhẹ nha: đáp án quen lắm, nghe một lần là nhớ cả đời.

>> Đáp án

Mộc Trà