IQ cao mới biết đây là câu thành ngữ nào?

Thành ngữ châm biếm dáng đi lảo đảo, không vững, chân nọ đá vào chân kia của những người đang say rượu.

Bức tranh nhìn qua tưởng cảnh hai anh bạn rủ nhau đi dạo cho khỏe người, ai dè lại thành "drama bàn chân" lúc nào không hay. Một người mặt mếu máo vì bị giẫm trúng chân, người kia thì cười tươi như thể vừa trúng... giải khuyến khích. Chi tiết đôi chân lồng vào nhau khiến người xem phải bật cười vì quá "đúng lúc đúng chỗ". Cả khung cảnh mang vibe làng quê yên bình nhưng riêng bàn chân thì lại... không bình yên lắm.

Đây đúng chuẩn câu đố nhìn thì đơn giản mà nghĩ mãi mới ra. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng lại gợi ra cả một thành ngữ quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Người xem vừa đoán vừa cười vì sự tréo ngoe dễ thương của hai nhân vật. Nhìn xong mới thấy đôi khi một bước đi sai cũng đủ thành... bài học nhớ đời. Bức ảnh giống như lời nhắc nhẹ nhàng rằng đi đứng cũng cần "chiến thuật". Một câu đố vui giúp não vận động nhưng tâm trạng thì vẫn thư giãn như đang xem hoạt hình chiều chủ nhật.

>> Đáp án

Mộc Trà