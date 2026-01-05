Gọi Bụt giữa đời mệt mỏi, thành ngữ này là gì?

Thành ngữ ý nói cách dùng người, luôn xem thường người tài bên cạnh, tung hô người ở nơi khác.

Bức ảnh này đúng kiểu "cuộc đời có nhiều nỗi buồn nhưng vẫn phải cười cho nó sang". Anh nông dân quỳ giữa cánh đồng khô nứt nẻ, mắt thì buồn, lòng thì lo nhưng miệng lại tha thiết gọi... Bụt ơi cứu con!!! Nhìn là thấy cảnh khổ nhưng vibe lại siêu hài vì ông Bụt đứng ngay đó, chill trên đám mây, bình tĩnh như đang xem phim truyền hình dài tập. Người thì lo sốt vó, người thì như đang "đợi coi có nên giúp không", đúng kiểu drama mà khán giả chỉ muốn hét "quay đầu lại đi anh ơi!". Bức ảnh vừa vui, vừa thương, vừa gợi suy nghĩ về chuyện: có khi giải pháp ở ngay bên cạnh mà mình cứ mải... cầu trời.

Câu đố này nhẹ nhàng nhưng cực thú vị, vừa giải trí, vừa khiến người chơi phải động não chút xíu. Nhìn đơn giản thế thôi mà thành ngữ ẩn sau lại cực kỳ quen thuộc trong đời sống. Đảm bảo ai đoán ra sẽ phải "à ha" rồi cười như vừa trúng thưởng. Sẵn sàng thử thách chưa? Thử tài xem bạn có "nhanh não - nhanh tim" không nha.

>> Xem đáp án

Mộc Trà