'Gan dạ' đứng cạnh nhau, bạn đọc ra thành ngữ gì?

Thành ngữ có 2 nghĩa, ám chỉ đến tấm lòng chung thủy, son sắt của con người hay chỉ sự vững vàng, kiên định trước những khó khăn, thử thách.

Nhìn vào bức hình này, điều đập vào mắt đầu tiên là hai chữ to đùng, đứng cạnh nhau cực kỳ nghiêm túc. Một bên lấp lánh như vàng mười, bên còn lại trầm trầm lạnh lùng như kim loại nặng ký. Ghép lại tưởng chừng chỉ là hai chữ bình thường, nhưng càng nhìn càng thấy... quen quen. Không cần nhân vật, không cần bối cảnh cầu kỳ, chỉ vài chữ thôi mà đủ khiến não phải hoạt động hết công suất.

Đây đúng kiểu câu đố "nhẹ nhàng nhưng không hề nhẹ", nhìn thì dễ mà đoán lại hơi đau đầu. Bức hình chơi chữ rất gọn gàng, tinh tế, đúng kiểu ít mà chất. Ai từng nghe qua thành ngữ này chắc sẽ bật cười vì quá đúng trong nhiều tình huống đời sống. Nó vừa nói về bản lĩnh, vừa ám chỉ sự can đảm không phải dạng vừa đâu.

Câu đố này đặc biệt hợp để thử thách sự nhanh trí của hội hay đọc - hay nghĩ. Vậy theo bạn, thành ngữ nào đang được gửi gắm sau hai chữ tưởng chừng "khô khan" này?

>> Xem đáp án

Mộc Trà