Gà gáy giữa trời sấm chớp gợi ý câu tục ngữ nào?

Câu tục ngữ về lao động sản xuất được truyền miệng trong dân gian, dạy bảo con cháu khi có chớp ...

Ai cũng thấy ngay một chú gà oai phong đứng giữa khung cảnh trời giông sấm chớp, mây đen vần vũ nhìn mà nổi da gà... theo đúng nghĩa đen. Chưa hết, góc ảnh còn có chiếc la bàn chỉ phương hướng, như đang cố tình "bật mí" điều gì đó rất quen thuộc. Một bên là gà gáy đầy khí thế, một bên là trời mưa gió ầm ầm, nhìn thôi đã thấy mùi tục ngữ dân gian phảng phất rồi.

Đây chính là kiểu câu đố nhìn thì đơn giản nhưng đoán lại phải lục tung vốn sống, ký ức tuổi thơ và cả những lần nghe ông bà nói chuyện thời tiết. Ảnh không nói bằng chữ, mà nói bằng hình - mỗi chi tiết đều có lý do tồn tại, không thừa cũng chẳng thiếu. Càng ngẫm càng thấy thú vị, càng đoán càng dễ... đoán sai.

Vậy theo bạn, bức hình "gà giữa trời giông" này đang gợi nhắc đến câu tục ngữ quen thuộc nào của người Việt? Thử đoán xem, biết đâu bạn lại là người trả lời nhanh nhất trong hội mê đố vui dân gian!

Mộc Trà