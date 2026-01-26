Đố bạn câu tục ngữ dân gian này là gì?

Câu tục ngữ chỉ kinh nghiệm, thời gian sinh sản và phát triển mạnh nhất của hai loại này.

Thoạt nhìn bức hình này, nhiều người có thể hơi "à ừ" vì nhân vật chính không được xinh xắn cho lắm. Nhưng khoan vội lướt qua, vì đằng sau hai cái bát kia là cả một câu thành ngữ dân gian quen thuộc. Một bên là rươi, bên còn lại là nhộng, đặt cạnh nhau theo mốc thời gian rõ ràng, nhìn là thấy mùi... kinh nghiệm truyền đời.

Không cần chữ nghĩa cao siêu, chỉ bằng những hình ảnh rất đời thường, ông bà ta đã gửi gắm cả quan sát tinh tế về thời tiết, sinh hoạt và tự nhiên. Câu đố này không đánh đố kiến thức sách vở, mà thử trí nhớ và độ "thấm" ca dao tục ngữ của bạn. Càng ngẫm càng thấy hay, càng nhìn càng thấy đúng.

Đây là kiểu câu đố nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng ai trả lời trúng là biết ngay: à, người này chắc cũng lớn lên cùng những lời ăn tiếng nói rất Việt. Vậy bạn đã đoán ra tục ngữ nào đang ẩn mình sau bức hình này chưa?

Mộc Trà