Thành ngữ chỉ thói quen của người xưa này là gì?

Thành ngữ chỉ những người cẩn thận, tiết kiệm, không chạy theo những thứ xa hoa, tuy chậm hơn so với người khác nhưng luôn chắc chắn.

Bức ảnh này nhìn qua thì tưởng "vợ chồng nông thôn sống cuộc đời bình yên", nhưng không đâu nha, đây là một màn đuổi hình bắt chữ âm thầm mà gài não cực mạnh. Chú thì đang ăn cơm "chắc nịch", cô thì nâng niu cái áo "bền bỉ", mà hai chữ gợi ý rõ rành rành vậy thôi mà ghép thành ngữ thì vẫn khiến nhiều người... đứng hình vài giây.

Ai bảo chơi đố hình là dễ? Nhìn vậy chứ não phải chạy deadline còn nhanh hơn chạy KPI. Nhưng mà khoảnh khắc cả hai nhân vật trong ảnh đều cười hiền hậu, nhìn mà thấy ấm lòng y như mấy câu thành ngữ mà ta sắp đoán được.

Câu đố này kiểu: "Biết đáp án thì thấy đơn giản, không biết thì muốn gọi trợ giúp liền". Cứ thử thách bản thân xem bạn nhanh trí đến đâu - đoán trúng thì tự thưởng mình một nụ cười "đắc thắng", còn sai thì... thôi, cười cho vui nha, đời mà!

Sẵn sàng chưa? Vậy câu thành ngữ ẩn sau bức ảnh này là gì?

>> Đáp án

Mộc Trà