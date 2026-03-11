Đây là câu tục ngữ nổi tiếng nào?

Câu tục ngữ muốn khuyên răn con người nên yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Thoạt nhìn thì tưởng đây là một chiếc lá xanh mướt đang "chill" giữa thiên nhiên, nhưng zoom kỹ một chút là thấy drama liền. Chiếc lá bên dưới bị "gặm nham nhở", còn chiếc lá phía trên thì cong cong như đang che chắn đầy "tình thương mến thương". Nhìn cảnh này cứ như một "chiếc ô thiên nhiên" bất đắc dĩ, vừa bảo vệ vừa bao bọc. Nhưng đời đâu đơn giản vậy, bởi cái bị ăn vẫn cứ... bị ăn thôi!

Bức ảnh này đúng kiểu nhìn tưởng hiền lành mà ẩn chứa một câu tục ngữ cực thâm. Nó gợi cảm giác có sự chở che, nương tựa, nhưng cũng khiến người ta bật cười vì sự liên tưởng quá "đắt". Một chút quan sát, một chút suy luận là bạn sẽ thấy câu trả lời lấp ló ngay trước mắt. Ai nhanh trí sẽ "à ha" ngay lập tức, còn ai chậm nhịp thì thôi... ngắm lá thêm tí cho thư giãn.

Câu đố này không chỉ vui mà còn khiến mình ngẫm ra kha khá điều trong cuộc sống. Đúng kiểu vừa giải trí, vừa "thấm" nhẹ một bài học quen mà sâu. Nào, bạn đã đoán ra câu tục ngữ nào chưa?

>> Đáp án

Mộc Trà