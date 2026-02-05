Đây là câu thành ngữ nổi tiếng nào?

Thành ngữ nói về nhan sắc và đức hạnh, đức hạnh quan trọng hơn nhan sắc.

Bức ảnh thoạt nhìn tưởng poster phim cổ trang, ai ngờ lại là một câu đố thành ngữ khiến não phải "khởi động nhẹ" vài vòng. Một cô gái với gương mặt dịu dàng, hai chiếc quạt xếp, mỗi chiếc mang một chữ tưởng quen mà ghép lại thì... ơ kìa, có gì đó rất quen thuộc.

Điểm thú vị nằm ở chỗ, chỉ vài chi tiết nhỏ nhưng lại gợi mở cả một cụm từ quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Không cần công thức, không cần máy tính, chỉ cần một chút tinh ý và khả năng liên tưởng là đủ. Càng nhìn lâu, đáp án càng như "lấp ló sau cánh quạt" chờ bạn gọi tên.

Một câu đố nhẹ nhàng, thư giãn, hợp để thử thách bạn bè trong giờ giải lao hoặc lúc đang cần "đánh thức" não bộ. Biết đâu chỉ một giây lóe sáng, bạn sẽ reo lên "À ha!" đầy tự hào. Và nếu đoán đúng ngay từ cái nhìn đầu tiên, xin chúc mừng - bạn chính là cao thủ đuổi hình bắt chữ trong truyền thuyết!

>> Đáp án

Mộc Trà