Cú nhảy khó khăn này khiến bạn liên tưởng đến câu thành ngữ nào?

Thành ngữ nghĩa là làm liều, thành công thì nhận lại hết, thất bại thì mất tất cả.

Bức hình nhìn qua tưởng poster phim hành động, nhìn kỹ lại hóa ra là một câu đố "xoắn não" chính hiệu. Một người đang dồn hết sức bật nhảy qua vực sâu hun hút, phía trước là vạch FINISH đầy hứa hẹn, phía dưới lại là con số 0 lạnh lùng chờ sẵn. Không có đường quay đầu, cũng chẳng có phương án dự phòng, chỉ còn một cú nhảy duy nhất để quyết định tất cả.

Cảm giác đúng kiểu: hoặc chạm đích trong vinh quang, hoặc rơi thẳng về con số không tròn trĩnh. Bức ảnh gợi lên khoảnh khắc ai cũng từng trải qua trong đời: đứng trước lựa chọn khó, tim đập nhanh hơn Wi-Fi yếu giờ cao điểm. Vừa hồi hộp, vừa hơi buồn cười vì thấy mình đâu đó trong tình huống này.

Câu hỏi đặt ra là: thành ngữ nào đang được "ẩn hình" trong cú nhảy nghẹt thở ấy? Nhìn thêm vài giây nữa, biết đâu bạn lại "à lên" một cái là ra đáp án liền.

Mộc Trà