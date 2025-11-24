Con gà trống gắn với thành ngữ nổi tiếng nào?

Thành ngữ chỉ chữ viết nguệch ngoạc, lộn xộn, khó đọc.

Bức ảnh hôm nay đúng kiểu "căng như dây đàn mà vui như hội làng". Một chú gà trống miệt mài bươi đất, nhưng thay vì tìm thóc thì nó lại đang đào cả... mưa chữ. Người ta tìm vàng, tìm kho báu, còn nhân vật chính của chúng ta thì đi tìm... chữ cái bay tứ tung như mớ deadline cuối tháng.

Ai xem xong cũng phải tự hỏi: "Ủa rồi chốt lại chú gà này đang gợi ý cho mình thành ngữ gì vậy trời?". Câu đố nhỏ nhưng độ xoắn não lại không hề nhỏ đâu nha. Nói chung là nhìn thì buồn cười, đoán thì hồi hộp, trả lời đúng thì... sướng!

Bạn thử ngắm kỹ lại đi, biết đâu thành ngữ quen thuộc đang nằm lộ thiên ngay trước mắt. Chuẩn bị tinh thần nè: chỉ cần một cú "bật não" nhẹ là ra đáp án liền!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

>> Xem đáp án

Mộc Trà