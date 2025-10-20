Chim ác là ngồi trên lưng báo gợi nhớ câu thành ngữ nào?

Thành ngữ ý nói về việc người làm việc xấu, điêu ác chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

Giữa khu rừng xanh rì, một chú báo đốm nằm lim dim thư giãn, trên lưng lại có con chim ác là đậu chơi. Nhìn qua tưởng đôi bạn thân "thiên nhiên chill chill", nhưng ai ngờ lại là một câu thành ngữ lấp ló đằng sau!

Tấm bảng "chim ác là" kia không chỉ để chỉ tên, mà còn là manh mối cực kỳ then chốt. Ghép thêm hình báo đốm bên cạnh, ơ kìa... nghe có mùi "thành ngữ kinh điển" rồi đó nha!

Ảnh vừa cute, vừa có chút "gây lú", kiểu nhìn thì đơn giản mà nghĩ mãi không ra - đúng chuẩn trò chơi "Đuổi hình bắt chữ" cho dân thích xả stress và vận động não nhẹ nhàng.

Còn bạn thì sao? Nhìn hình này là thấy "à, câu đó đó!' hay vẫn đang vò đầu bứt tóc tìm đáp án?

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

Mộc Trà