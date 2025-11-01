Chỉ người nhanh trí mới đoán ra câu thành ngữ này?

Thành ngữ nghĩa là dư luận, bàn tán xôn xao, không hay, không tốt về chuyện riêng của người khác.

Cảnh báo trước nha: nhìn ảnh này xong là nghe ong ve suốt cả ngày luôn đó! Một cô gái đang hoa mắt chóng mặt vì bị ong và ve "hội đồng' quanh tai - nghe thôi đã thấy... ồn ào náo loạn rồi!

Đây không chỉ là bài test trí tuệ, mà còn là thử thách chịu đựng tiếng ve mùa hè cấp độ max. Ai tinh mắt, nhanh trí thì chỉ cần 3 giây là đoán ra ngay thành ngữ quen thuộc. Còn ai mà chưa đoán được thì... đừng lo, bạn chỉ đang "ve kề ong đuổi" hơi chậm chút thôi!

Nhìn kỹ nhé, mỗi chi tiết trong ảnh đều là "manh mối vàng". Một bên ong kêu, một bên ve hát - cô gái chắc đang "khổ tâm" lắm luôn! Câu thành ngữ này ai cũng từng nghe qua, nhưng khi biến thành hình minh họa thế này thì lại dễ lẫn như nghe nhạc remix giữa mùa thi.

Thử xem bạn có phải "cao thủ bắt chữ" không nào – chỉ 1% người nhìn phát đoán đúng ngay đấy! Còn nếu chưa ra thì cứ cười cái đã, vì ít nhất... bạn vẫn "ve vẻo" giữa niềm vui đố vui.

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

