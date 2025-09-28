Câu thành ngữ nào liên quan đến bài kiểm tra đỉnh cao này

Thành ngữ chỉ những người thông minh, học giỏi, sáng dạ, có tài viết văn hay, chữ đẹp, toàn diện về mọi mặt.

Bức ảnh này đúng kiểu "đỉnh của chóp" luôn: một bài thi viết chữ đẹp, tròn trịa, nắn nót, nhận xét thì toàn lời khen có cánh, điểm số thì... 18/0. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, không phải 18/20 mà là 18/0 - đỉnh cao của sự hack não. Thầy cô chắc cũng muốn tạo bất ngờ cho vui chăng?

Nhìn vào thì thấy chữ đẹp, ý hay, trình bày gọn gàng, mà cái số điểm thì lại khiến dân tình ngã ngửa. Đây chắc chắn là gợi ý cho một câu thành ngữ vừa quen thuộc vừa đầy tính mỉa mai. Có thể nói bức hình này không chỉ kiểm tra khả năng quan sát mà còn thử thách trí tuệ "bẻ lái" của bạn.

Vậy thì, theo bạn, từ con số kỳ lạ ấy, thành ngữ quen mặt nào đang nấp sau bức ảnh này? Hãy thử đoán, biết đâu bạn sẽ bật cười khanh khách khi tìm ra đáp án!

Đây là những câu đố không chỉ giúp bạn ôn lại kho tàng ngôn ngữ phong phú của cha ông mà còn mang đến những giây phút giải trí bất ngờ. Bạn sẽ phải vận dụng trí óc để tìm ra câu thành ngữ hay tục ngữ ẩn chứa đằng sau những gợi ý tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy thú vị.

