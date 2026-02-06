Người IQ cao biết ngay đây là thành ngữ nào

Thành ngữ chỉ việc không đáng làm, để đạt được việc nhỏ bỏ công sức quá to.

Bức ảnh mở ra khung cảnh đồng quê yên bình với ruộng lúa vàng óng trải dài tới tận chân núi, bỗng xuất hiện một... tô cháo nghi ngút khói đặt chễm chệ giữa lối đi. Một anh nông dân hớt hải chạy tới, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa như sắp "bắt sóng" được điều gì đó quen quen. Nhìn thì tưởng cảnh phim nghệ thuật, nhưng thực chất lại là một màn đố vui khiến não phải khởi động hết công suất. Tô cháo bốc hơi giữa cánh đồng không chỉ để... chống đói, mà còn là manh mối cho một thành ngữ cực kỳ quen thuộc trong tiếng Việt.

Sự kết hợp giữa khung cảnh thôn quê mộc mạc và chi tiết "lạc quẻ" tạo nên cảm giác vừa buồn cười vừa tò mò, kiểu xem xong phải gãi đầu vài cái mới ngộ ra. Người xem dễ rơi vào trạng thái "à thì ra!" sau vài giây suy nghĩ, rồi bật cười vì độ đơn giản mà thâm thúy. Đây là dạng câu đố không cần công thức, không cần máy tính, chỉ cần một chút liên tưởng và một tâm hồn yêu tiếng Việt. Bức ảnh giống như một trò chơi trí tuệ mini, nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến cả nhóm bạn ngồi tranh luận rôm rả.

>> Đáp án

Mộc Trà