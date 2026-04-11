Bạn có nhận ra thành ngữ quen thuộc này không?

Câu thành ngữ chỉ con người chọn những vùng đất đai phì nhiêu, màu mỡ, người dân hiền hòa để mà sinh sống và làm việc.

Nhìn bức hình thôi là thấy "vibe chữa lành" tràn màn hình luôn: một chú chim bồ câu trắng tinh đang đậu giữa vườn hoa rực rỡ, phía dưới đất lại có chữ "lành" rõ mồn một. Nghe thì đơn giản, nhưng ghép lại sao cho ra đúng một câu thành ngữ thì không phải chuyện dễ đâu nha!

Đây chính là kiểu đố "nhìn là tưởng biết, nghĩ kỹ mới thấy chưa chắc". Hình ảnh nhẹ nhàng, đáng yêu nhưng ẩn sau lại là một bài test nhỏ cho độ tinh ý và vốn thành ngữ của bạn. Một bên là biểu tượng của sự hiền hòa, một bên là chữ mang ý nghĩa tốt đẹp - ghép lại sao cho đúng chuẩn "dân gian xịn sò" mới là thử thách thật sự. Có khi bạn bật ra đáp án trong 2 giây, cũng có khi phải đứng hình mất 2 phút luôn đó.

Nhưng mà yên tâm, khi đã nhận ra rồi thì kiểu "trời ơi, quá quen luôn mà không nghĩ ra!". Vừa giải trí, vừa ôn lại kho tàng thành ngữ Việt - quá hợp cho một phút thư giãn nhẹ nhàng. Nào, thử đoán xem câu thành ngữ nào đang "ẩn mình" trong bức tranh này nhé!

>> Đáp án

Mộc Trà