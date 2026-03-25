Bạn có biết đây là câu thành ngữ nào?

Câu thành ngữ chỉ sự việc kinh hoàng trong quá khứ khiến con người trở nên cảnh giác, nghi ngờ và lo sợ những thứ tương tự dù vô hại.

Bức hình này đúng kiểu "xem xong là tim đập nhanh hơn 2 nhịp!". Một bên là cảnh cô gái đối diện với con rắn – biểu tượng của nỗi sợ "chính chủ", nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng. Bên còn lại, tưởng nhẹ nhàng hơn khi chỉ là... sợi dây. Nhưng không, biểu cảm của cô gái vẫn "hoảng loạn level max" như thể vừa gặp lại "người quen không muốn gặp".

Chính sự tương phản này lại là "key" của câu đố. Rắn thì đáng sợ là đúng rồi, nhưng dây mà cũng sợ "y chang" thì rõ ràng có vấn đề! Đây không chỉ là phản ứng bình thường, mà là kiểu tâm lý đã bị "ám ảnh", nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm rình rập.

Câu đố này chơi một cú "twist" rất nhẹ nhưng cực thấm: từ nỗi sợ thật, lan sang cả những thứ vô hại. Và từ đó, một câu thành ngữ quen thuộc trong dân gian dần hiện ra, nói về trạng thái tâm lý khi con người bị nỗi sợ chi phối quá mức.

Đây là dạng đố vui không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần bạn từng nghe qua những câu nói "chất như nước cất" của ông bà là có thể đoán ra ngay. Vừa giải trí, vừa thấy... mình đâu đó trong đó, nhất là những lúc "tưởng tượng hơi xa".

Nào, nhìn kỹ lại lần nữa xem: rắn - dây - nỗi sợ... Bạn đã gọi tên được câu thành ngữ này chưa?

>> Đáp án

Mộc Trà