90% người đoán sai câu tục ngữ này lần đầu

Câu tục ngữ đề cao tình nghĩa giữa những người có quan hệ máu mủ ruột thịt với nhau.

Nhìn qua thì tưởng ảnh quảng cáo sinh học hay thiên nhiên gì đó, ai ngờ lại là một cú "đố mẹo" đầy ẩn ý. Bên trái là một giọt chất lỏng đỏ rơi xuống - nhìn thôi đã thấy "có chuyện rồi"! Bên phải là mặt nước phẳng lặng, chỉ cần một tác động nhẹ là lan ra thành từng vòng tròn gợn sóng. Hai hình ghép lại tưởng chẳng liên quan, nhưng thực ra lại "dính nhau như định mệnh".

Nhìn đơn giản mà lại gợi ra một câu tục ngữ quen thuộc, nghe xong kiểu "à ha, sao mình không nghĩ ra sớm hơn!". Đúng chuẩn kiểu đố vui nhẹ nhàng nhưng khiến não phải vận động chút xíu cho đỡ "lười".

Bức ảnh này không chỉ để giải trí mà còn nhắc khéo một bài học sâu cay về lời nói và hành động trong cuộc sống. Đôi khi chỉ một điều nhỏ xíu thôi cũng có thể gây ảnh hưởng lớn hơn mình tưởng rất nhiều. Nên là vừa chơi vui, vừa ngẫm lại cũng thấy "thấm" phết đó nha!

Nào, bạn đã đoán ra câu tục ngữ chưa, hay vẫn đang "gợn sóng trong đầu?".

>> Đáp án

