Người thông minh có ngay đáp án, còn bạn?

Rồi, mời bạn bước vào cuộc vui đoán chữ, thử xem mình có nằm trong hội 'nhìn phát biết ngay" hay không nhé!

Bức ảnh này nhìn qua tưởng cảnh đồng quê yên bình, ai dè lại là một pha "giao lưu văn hóa" giữa cá và ngựa khiến ai xem cũng bật cười. Chú cá thì ngoi lên mặt nước như đang cố phát biểu ý kiến, còn chú ngựa thì nghiêng đầu xuống nghe chăm chú, y như hai người bạn lâu ngày mới gặp mà buôn chuyện không hồi kết. Khung cảnh thì nên thơ, nhưng tình huống lại quá... hack não, khiến người xem vừa thấy dễ thương vừa hơi hoang mang: "Ủa rồi cuối cùng là ra chữ gì vậy trời?"

Đặc biệt, gợi ý còn bật mí chữ cái đầu là C, làm tinh thần đuổi hình bắt chữ càng thêm gay cấn. Nhìn tranh tưởng đơn giản, mà suy ra đáp án mới thấy "không phải dạng vừa", đòi hỏi vừa quan sát tinh tế, vừa phải có óc liên tưởng cực bén. Ai giải đúng chắc chắn IQ sáng lóa như nắng trưa.

>>Xem đáp án

Mộc Trà