Được vô tội sau 22 năm ngồi tù với cáo buộc 'làm con chết do nước tắm quá nóng'

MỹBà Carmen Mejia, bị kết án chung thân năm 2003 sau khi con 10 tháng tuổi tử vong vì bỏng trong bồn tắm nước nóng, vừa được minh oan sau 22 năm ngồi tù.

Bà Carmen Mejia, 54 tuổi, cư dân Honduras nhập cư, được Tòa phúc thẩm bang Texas tuyên bố "thực sự vô tội", hôm 9/3 sau 22 năm bị kết tội Giết người.

Bộ An ninh Nội địa hôm nay xác nhận bà Mejia sẽ được phép ở lại Mỹ một cách hợp pháp, sau khi được minh oan.

Sau khi ký lệnh, thẩm phán yêu cầu các cảnh sát tư pháp đang giám sát bà Mejia lùi lại và cho phép bà ôm ba cô con gái của mình. Họ quây quần bên mẹ trong phòng xử án im lặng, cảm nhận cái ôm sau hơn hai thập kỷ, và khóc.

Bà Carmen Mejia khóc khi được minh oan. Ảnh: People

Bà Mejia đến Mỹ vào năm 1995 và trước đó đã có giấy phép cư trú và làm việc hợp pháp tại nước này trước khi bị kết án.

Khi vụ án xảy ra, 28/7/2003, bà đang một mình chăm sóc 4 đứa con tại một căn nhà thuê ở Austin. Trong khi bà cho đứa con út bú, con gái lớn cố gắng tắm cho em trai 10 tháng tuổi.

Bình nước nóng trong nhà thuê của bà Mejia thiếu các tính năng an toàn, và nước trong bồn tắm đạt đến nhiệt độ 147,8 độ F (khoảng 62 độ C).

Theo thông cáo báo chí, em bé bị bỏng độ ba chỉ vài giây sau khi tiếp xúc với nước. Đứa trẻ sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Bà Mejia bị kết tội vào năm 2005, án tù chung thân.

Theo thông cáo báo chí, tại phiên tòa xét xử Mejia, các công tố viên đã dựa vào lời khai của các chuyên gia cho rằng những vết thương đó chỉ có thể xảy ra nếu người lớn cố tình giữ đứa trẻ trong nước.

Sau nhiều năm với sự trợ giúp của các tổ chức vận động xem xét lại bản án, vụ việc được tái thẩm.

Trong các phiên điều trần, con gái lớn của bà Mejia đã làm chứng rằng em đang ở trong bồn tắm khi cô bật vòi nước. Cô nói rằng mẹ không có mặt trong phòng tắm vào thời điểm đó, Văn phòng Biện lý quận Travis cho biết trong một thông cáo báo chí.

Một chuyên gia cũng làm chứng rằng những ngôi nhà được xây dựng trước những năm 1980, như nhà thuê của Mejia, không có các tính năng an toàn về hệ thống đường ống nước được khuyến nghị nhằm ngăn ngừa bỏng nước sôi. Một chuyên gia khác làm chứng rằng nhiệt độ trong bồn tắm có thể gây bỏng chỉ trong vài giây.

Các chuyên gia cũng xác định các vết thương phù hợp với vết bỏng do tai nạn.

Trợ lý Công tố viên Quận đã phát biểu sau phiên tòa: "Chúng tôi thừa nhận văn phòng công tố đã không làm tròn trách nhiệm với bà. Chúng tôi đã theo đuổi bản án kết tội bà và giờ đây chúng tôi hiểu, đó chỉ là một tai nạn thương tâm, và sự thiếu sót đó đã khiến bà mất đi 20 năm cuộc đời".

Bà Carmen Mejia xúc động nói: "Suốt 20 năm qua, tôi luôn giữ vững niềm tin và hy vọng. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt cùng tôi trong thời khắc này và cảm ơn vị thẩm phán công minh".

Hải Thư (Theo NBC, Fox7, People)